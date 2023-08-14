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Полузащитник ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

Полузащитник ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника
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Крайний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Кирилл Глебов после получения травмы был доставлен в больницу на машине скорой, где ему были сделаны КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости. Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды», — сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

17-летний воспитанник армейцев дебютировал за основной состав ЦСКА в сезоне-2022/2023. С тех пор футболист принял участие в девяти играх клуба. Контракт Глебова с красно-синими рассчитан до лета 2026 года.

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