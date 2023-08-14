Александер-Арнольд: цель «Ливерпуля» — выиграть английскую Премьер-лигу
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об игре 1-го тура АПЛ, в котором его команда в гостях сыграла вничью с «Челси» (1:1).
«Это была трудная игра, так как с «Челси» на выезде всегда непросто. Любая команда, вероятно, согласится на одно очко на «Стэмфорд Бридж», если ей это предложат в начале сезона.
Мы готовились к тому, что они будут играть по схеме 4-3-3, а они вышли с тремя центральными защитниками и усложнили нам игру, высоко и интенсивно прессинговали.
Мне кажется, мы хорошо играли первые 25 минут, но по какой-то причине не смогли продолжать в том же духе. В любом случае наша цель — завоевать чемпионство в АПЛ. Мы не собираемся стесняться говорить об этом», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.
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