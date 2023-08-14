Вероятный уход Неймара убедил Мбаппе пересмотреть свою позицию по контракту с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе пересмотрел свою позицию по поводу своего будущего в «ПСЖ» из-за вероятного ухода Неймара с клуба, сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Неймар намерен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется «Аль-Хиляль», который сделал солидное предложение бразильцу.
Напомним, ранее «ПСЖ» не был включён в заявку «ПСЖ» на матч первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).
13 августа Мбаппе получил разрешение возобновить тренировки в общей группе. Также сообщалось, что французский нападающий согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ», если через год ему позволят перейти в мадридский «Реал».
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
- 14 августа 2023
-
01:15
-
00:54
-
00:44
-
00:42
-
00:34
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:07
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:26