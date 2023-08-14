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Вероятный уход Неймара убедил Мбаппе пересмотреть свою позицию по контракту с «ПСЖ»

Вероятный уход Неймара убедил Мбаппе пересмотреть свою позицию по контракту с «ПСЖ»
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Нападающий Килиан Мбаппе пересмотрел свою позицию по поводу своего будущего в «ПСЖ» из-за вероятного ухода Неймара с клуба, сообщает журналист Санти Ауна в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Неймар намерен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется «Аль-Хиляль», который сделал солидное предложение бразильцу.

Напомним, ранее «ПСЖ» не был включён в заявку «ПСЖ» на матч первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

13 августа Мбаппе получил разрешение возобновить тренировки в общей группе. Также сообщалось, что французский нападающий согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ», если через год ему позволят перейти в мадридский «Реал».

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