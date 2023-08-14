Хави раскритиковал работу арбитра матча «Хетафе» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал работу арбитра в матче 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0).

«Я сказал судье, у «Хетафе» прощают много фолов, а нам нет. Вот почему он меня удалил. Моё удаление не имеет значения. Важно то, что произошло на поле. Мы всё равно пытались победить, но не смогли. Думаю, мы заслужили победу, но этого было недостаточно. Жаль.

Арбитр позволяет всё это, никто больше. Я упомянул об этом, и меня за это удаляют. Удаление Рафиньи – это совокупность происходившего. «Хетафе» позволяют так играть, нам нет.

Соперник тянет время, мешает играть. Это его футбол, это нормально. Также я не увидел никакой руки. Если игра рукой не очевидна, не свистите. Так нам говорили», – приводит слова Хави Marca.

В концовке матча после просмотра ВАР арбитр не назначил пенальти из-за игры рукой в эпизоде полузащитником «Барселоны» Гави.