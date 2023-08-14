«Я тут не на каникулах». Гарри Кейн высказался о переходе в «Баварию»

Новичок «Баварии» Гарри Кейн высказался о переходе в мюнхенский клуб.

«Если кто-то думает, что я тут на каникулах, то сильно ошибается. Я обсуждал решение перейти сюда со своей супругой Кейт, она одобрила эту идею. Она хочет, чтобы я был счастлив. Мы приняли решение вместе», — приводит слова Кейна ITASportPress.

30-летний Кейн стал игроком «Баварии» официально 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играл с 2011 года.