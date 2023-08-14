«Я тут не на каникулах». Гарри Кейн высказался о переходе в «Баварию»
Поделиться
Новичок «Баварии» Гарри Кейн высказался о переходе в мюнхенский клуб.
«Если кто-то думает, что я тут на каникулах, то сильно ошибается. Я обсуждал решение перейти сюда со своей супругой Кейт, она одобрила эту идею. Она хочет, чтобы я был счастлив. Мы приняли решение вместе», — приводит слова Кейна ITASportPress.
30-летний Кейн стал игроком «Баварии» официально 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играл с 2011 года.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
02:58
-
02:49
-
02:40
-
02:38
-
02:21
-
02:04
-
01:46
-
01:43
-
01:37
-
01:15
-
00:54
-
00:44
-
00:42
-
00:34
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:07
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
Партнерский контент