«Позор». Френки де Йонг – о судействе в матче «Барселоны» с «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил недовольство работйо арбитров в матче первого тура чемпионата Испании с Хетафе» (0:0).

«Мы должны играть лучше, но и судьи тоже. Ла Лига должна установить правило против всего этого. Они дали девять дополнительных минут, что кажется много, но во втором тайме «Хетафе» потратили 25 минут. И это не вина «Хетафе». Это их работа. Это позор», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави также не был доволен судейством в матче.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Кадисом», а «Хетафе» проведёт матч с «Жироной». Оба матча пройдут 20 августа.

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.

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