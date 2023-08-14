Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам.
«В течение этой недели я читал, что «Бенфика» и моя «Брага» рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. «Бенфика», которая с первых дней помогала Украине и Моя «Брага», которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюсь это делать.
Две недели назад российский клуб пытался купить Роджера, левого защитника «Сассуло». Итальянский клуб отказался вступать в переговоры из-за этических соображений. Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», — написал Фонсека в своём «твиттере».
Напомним, ранее Фонсека возглавлял донецкий «Шахтёр».
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