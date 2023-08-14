Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал, доволен ли он формой Марио Фернандеса

Сергей Семак рассказал, доволен ли он формой Марио Фернандеса
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о физических кондициях защитника команды Марио Фернандеса.

«Что касается состояния Марио, то да, набирает. Он в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, прибавляет от матча к матчу. Мы очень этому рады», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, в декабре её возобновил до апреля текущего года выступал за бразильский «Интернасьонал».

Ранее 32-лений Фернандес выступал за ЦСКА. Футболист сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.

Материалы по теме
«Судья рядом и не замечает очевидного». Почему в ворота «Зенита» не назначили пенальти?
«Судья рядом и не замечает очевидного». Почему в ворота «Зенита» не назначили пенальти?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023