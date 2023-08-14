Сергей Семак рассказал, доволен ли он формой Марио Фернандеса

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о физических кондициях защитника команды Марио Фернандеса.

«Что касается состояния Марио, то да, набирает. Он в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, прибавляет от матча к матчу. Мы очень этому рады», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, в декабре её возобновил до апреля текущего года выступал за бразильский «Интернасьонал».

Ранее 32-лений Фернандес выступал за ЦСКА. Футболист сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.