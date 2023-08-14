Тер Штеген высказался о потере очков «Барселоны» в матче с «Хетафе» в первом туре Ла Лиги

Голкипер «Барселона» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал результат матча с «Хетафе» в первом туре чемпионата Испании (0:0).
«Это был матч, в котором боролись обе команды, мы хотели большего. Мы сыграли много минут без Рафиньи, и нам пришлось приспосабливаться. Старались не останавливать игру, но нам было сложно. Они защищаются хорошо. У нас было один или два очень явных момента в концовке, которые могли принести нам победу, но гола не случилось», — приводит слова тер Штегена Sport.es.
Напомним, на 42-й минуте матча арбитр удалил нападающего Рафинью. На 57-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард «Хетафе» Хайме Мата.
В следующем туре «Барселона» встретится с «Кадисом», а «Хетафе» проведёт матч с «Жироной». Оба матча пройдут 20 августа.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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