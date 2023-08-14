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Дани Ольмо высказался о хет-трике в ворота «Баварии»

Дани Ольмо высказался о хет-трике в ворота «Баварии»
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо поделился эмоциями от победы над «Баварией» (3:0) в Суперкубке Германии.

«Это было невероятное выступление. Мы проделали большой объём работы и приняли много хороших решений. Нет лучшего способа начать сезон, чем с победы в Мюнхене.

Я определенно заберу мяч с этой игры к себе домой, это будет приятным сувениром. У нас молодая команда с большим потенциалом, мы хотим выиграть чемпионат. Посмотрим, чего мы сможем достичь, если будем стабильно хорошо выступать», – приводит слова Ольмо официальный сайт «Лейпцига».

Испанский полузащитник Дани Ольмо оформил хет-трик в этом матче. Главный тренер «быков» Марко Розе завоевал второй трофей в качестве главного тренера «Лейпцига».

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