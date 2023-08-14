«Просто сядь и заткнись». Рой Кин – о реакции Салаха на замену в матче с «Челси»

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о недовольстве нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после замены в матче первого тура чемпионата Англии с «Челси».
«Я думаю, это нормально, если игрок чувствует себя таким образом, но не продолжайте делать это на скамейке запасных, когда его видят за пределами поля с поднятыми руками. Просто сядь и заткнись.
Ты должен принять это. Ты можешь расстраиваться, хорошо, но не затягивай. Я видел гораздо больше игроков, которые лучше Салаха, которых меняли, и с ними всё было в порядке», — приводит слова Кина Mirror.
Матч между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Салах был заменён на 77-й минуте. Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт. После замены египтянин выразил недовольство, сорвав с руки повязку.
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