Кейн — о трансфере в «Баварию»: я перешёл в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий Гарри Кейн прокомментировал переход в «Баварию».
«Я провёл всю свою жизнь в Англии, играя в АПЛ. Я должен адаптироваться к новой лиге и новым командам. В лиге есть несколько отличных команд. Все ожидают, что «Бавария» станет чемпионом, но соперники становятся лучше, что мы увидели в игре против «Лейпцига».
Решение о переходе было трудным. Я провёл в «Тоттенхэме» 19 лет, этот клуб является частью моего сердца. Я чувствовал, что сейчас правильное время для ухода. Я хочу выигрывать титулы. Когда «Бавария» связалась со мной, я знал, что хочу перейти.
Я никогда не хотел закончить свою карьеру и сожалеть, что не попробовал себя в других лигах. Томас Тухель сыграл огромную роль в моём переходе. Мы приняли лучшее решение для меня и моей семьи.
До финала Лиги чемпионов ещё далеко. Прекрасно, что он пройдёт на «Уэмбли». Конечно, я перешёл в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Перспектива выиграть этот турнир в Лондоне, конечно, приятна, но это очень долгий путь», — приводит слова Кейна «твиттер» Bayern&Germany.
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