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Алан Ширер: через 2-3 года Кейн может вернуться в АПЛ и попытаться побить рекорд по голам

Алан Ширер: через 2-3 года Кейн может вернуться в АПЛ и попытаться побить рекорд по голам
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Бывший английский форвард Алан Ширер прокомментировал переход Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолёт несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы ещё раз попытаться побить рекорд по голам в АПЛ.

У него оставался один год по контракту и теперь он перешёл в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера Томаса Тухеля и играть бок о бок с многими отличными игроками», — приводит лова Ширера BBC.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории АПЛ с 260 голами. На счету Кейна 213 мячей.

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