Украинец Мудрик обратился к соотечественнику Анатолию Трубину
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал первую тренировку голкипера Анатолия Трубина в составе «Бенфики».
Мудрик в комментариях под публикацией Трубина в соцсетях написал: «Крылатым грунта не надо». Вратарь, ответив на комментарий, продолжил отрывок из стихотворения Лины Костенко «Крылья»: «Земли нет, так будет небо. Нет поля, так будет воля».
Напомним, что оба игрока вместе выступали за «Шахтёр». Зимой этого года Мудрик перешёл в «Челси», а Трубин летом в «Бенфику».
Трубин выступал за основную команду «Шахтёра» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на его счету 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
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