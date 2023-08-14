Украинец Мудрик обратился к соотечественнику Анатолию Трубину

Вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал первую тренировку голкипера Анатолия Трубина в составе «Бенфики».

Мудрик в комментариях под публикацией Трубина в соцсетях написал: «Крылатым грунта не надо». Вратарь, ответив на комментарий, продолжил отрывок из стихотворения Лины Костенко «Крылья»: «Земли нет, так будет небо. Нет поля, так будет воля».

Напомним, что оба игрока вместе выступали за «Шахтёр». Зимой этого года Мудрик перешёл в «Челси», а Трубин летом в «Бенфику».

Трубин выступал за основную команду «Шахтёра» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на его счету 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.