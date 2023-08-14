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«Отдыхай, брат. Я рядом». Глушаков обратился к Месси

«Отдыхай, брат. Я рядом». Глушаков обратился к Месси
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков обратился к аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси.

Глушаков репостнул к себе в телеграм-канал запись «ВГИК», на которой присутствует фотография, где россиянин жмёт руку Месси. Данную публикацию Глушаков подписал: «Отдыхай, брат. Я рядом», – поделился Глушаков, добавив подмигивающий смайлик.

Отметим, что 36-летний аргентинец перешёл в команду перед стартом сезона. Он провёл за неё пять матчей, в которых забил восемь голов. Месси забивает в каждой игре за «Интер Майами» с момента дебюта. Такая результативность позволила футболисту выйти на третье место в списке бомбардиров американской команды. Выше него располагаются лишь Леонардо Кампана (16 голов) и соотечественник Гонсало Игуаин (29 голов). Эквадорец продолжает карьеру в «Интер Майами» и может улучшить свои показатели.

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