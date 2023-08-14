Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ», сообщает The Athletic.

По информации источника, француз изучает вариант, при котором он остаётся в клубе без продления контракта, но отказывается от бонуса за лояльность, который он должен получить за то, что был игроком «ПСЖ» после 31 июля этого года. Ранее сообщалось, что первая часть бонуса за лояльность игрока – € 40 млн.

Напомним, вчера днём стало известно, что Килиан вернулся к тренировкам с основной командой. Ранее сообщалось, что Килиан принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, который действует до лета 2024 года. Отмечалось, что клуб на протяжении сезона-2023/2024 готов держать Мбаппе вдали от основной команды, если не продаст его этим летом.