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Самсонова – первая ракетка России, невнятный старт «Барселоны» в Испании. Главное к утру

Людмила Самсонова стала первой ракеткой России, «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в первом. матче чемпионата Испании, ЦСКА в большинстве одержал победу над «Сочи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.

2. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании.

3. Голы Заболотного и Рядно помогли ЦСКА обыграть «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ.

4. Вероятный уход Неймара убедил Мбаппе пересмотреть свою позицию по контракту с «ПСЖ».

5. Самсонова разгромно проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале.

6. Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии.

7. Овечкин вошёл в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ.

8. «Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере Кайседо — Романо.

9. Агент Тюкавина: АПЛ и Бундеслига подошли бы Косте. Мои слова про Кузяева не так поняли.

10. Гарри Кейн: хочу завоевать с «Баварией» все трофеи в этом сезоне.