Самсонова – первая ракетка России, невнятный старт «Барселоны» в Испании. Главное к утру

Людмила Самсонова стала первой ракеткой России, «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в первом. матче чемпионата Испании, ЦСКА в большинстве одержал победу над «Сочи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.
2. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании.
3. Голы Заболотного и Рядно помогли ЦСКА обыграть «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ.
4. Вероятный уход Неймара убедил Мбаппе пересмотреть свою позицию по контракту с «ПСЖ».
5. Самсонова разгромно проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале.
6. Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии.
7. Овечкин вошёл в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ.
8. «Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере Кайседо — Романо.
9. Агент Тюкавина: АПЛ и Бундеслига подошли бы Косте. Мои слова про Кузяева не так поняли.
10. Гарри Кейн: хочу завоевать с «Баварией» все трофеи в этом сезоне.
- 14 августа 2023
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