«Барселона» близка к подписанию Канселу

Каталонская «Барселона» достигла договорённости с «Манчестер Сити» о переходе защитника Жоау Канселу, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, сине-гранатовые возьмут крайнего защитника «горожан» Канселу в аренду с правом выкупа. Также сообщается, что сделка находится на финишной прямой.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Хави считает Канселу приоритетной целью на позицию крайнего защитника.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн. Португалец провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в мюнхенской «Баварии», с которой стал чемпионом Германии. Также игрок выступал за «Бенфику», «Валенсию», «Интер» и «Ювентус».