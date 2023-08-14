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Спаллетти — фаворит на пост главного тренера сборной Италии

Спаллетти — фаворит на пост главного тренера сборной Италии
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти является фаворитом в борьбе за пост наставника сборной Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) отдаёт предпочтение именно Спаллетти. Со специалистом могут подписать контракт до 2026 года, однако для его перехода необходимо выплатить отступные его бывшему клубу «Наполи» в размере € 3,2 млн. FIGC не хочет платить. Завтра, 15 августа, пройдут переговоры с целью найти решение.

Напомним, ранее пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини, выигравший с национальной командой чемпионат Европы.

Спаллетти покинул «Наполи» по окончании прошлого сезона.

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