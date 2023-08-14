Стали известны подробности продления контракта Осимхена с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новый контракт с неаполитанским клубом. Об этом сообщает «твиттер». Sports Zone.

По информации источника, по новому соглашению с итальянским клубом нигериец будет зарабатывать € 9 млн в год. Также Осихмен может получить € 1 млн, если «Наполи» сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, и ещё € 2 млн, если неаполитанцы выиграют чемпионат Италии.

В контракте Осихмена с «Наполи» будет прописана сумма отступных для выкупа нигерийца. Она составит € 150 млн и будет действовать со следующего лета.

24-летний Осимхен в прошлом сезоне сыграл 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, отметившись в них 31 забитым мячом и пятью результативными передачами.

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