Александр Головин прокомментировал первую победу «Монако» в сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» (4:2).
«Первая игра чемпионата, было важно стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счёт 2:2 — но самое главное, [что] довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим.
Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперёд. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре, тогда всё будет хорошо», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 августа 2023
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