Журналист Ронсеро — Мбаппе: стадион «Реала» ты увидишь только на Playstation

Испанский журналист телеканала Cadena SER Томас Ронсеро отреагировал на новость о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться во французском клубе и не переходить в мадридский «Реал» этим летом.

«Я больше не хочу видеть его в команде после того, как он изменил нам. Он станет миллионером, но будет несчастным. Он настолько слеп, что запер себя в золотой клетке. «Бернабеу» (стадион «Реала». — Прим. «Чемпионата») ты увидишь только на Playstation», — сказал Ронсеро в эфире телеканала.

Ранее стало известно, что Мбаппе был возвращён в основной состав «ПСЖ» и открыт к продлению контракта с парижским клубом, сообщив руководству команды, что не собирается уходить бесплатно. Соглашение 24-летнего нападающего с парижанами рассчитано до июня 2024 года.

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