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Пименов считает, что переезд Захаряна в Испанию может вызвать интерес к РПЛ в Европе

Пименов считает, что переезд Захаряна в Испанию может вызвать интерес к РПЛ в Европе
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Ранее в «Динамо» заявили, что договорились о переезде Захаряна в Испанию.

«Надеюсь, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад». Он — лицо РПЛ и «Динамо». Клуб отдал его в Испанию за хорошие деньги. Захарян должен играть там в основном составе, прибавлять — и тогда РПЛ будет снова интересна европейским командам. Радимов сказал, что Арсену будет очень тяжело в Испании. А он там поиграл и знает всё изнутри.

Успех Захаряна зависит от его отношения к тренировочному процессу, от того, что будет у него в голове. Времени на раскачку у него не будет. В Испании ему не дадут времени на адаптацию, как дают иностранцам в РПЛ», — приводит слова Руслана Пиенова «Матч ТВ».

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