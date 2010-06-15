В киевское "Динамо" перешёл нападающий "Сантоса" Андре
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Киевское «Динамо» подписало нападающего «Сантоса» Андре, сообщает официальный сайт бразильской команды. Сумма трансфера составила € 8 млн. 19-летний игрок не имел твёрдого места в составе «Сантоса», так как атакующий дуэт команды составляли Неймар и Робиньо.
Напомним, что ранее украинский клуб пополнил македонец Горан Попов.
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