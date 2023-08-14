«Аль-Ахли» договорился с «Наполи» по поводу трансфера Зелиньски

Арабский «Аль-Ахли» достиг договорённости с «Наполи» о трансфере полузащитника Петра Зелиньски. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за Зелиньски € 32 млн. Сообщается, что игрок подпишет контракт сроком до 2026 года, по которому будет получать € 15 млн.

В прошлом сезоне Зелиньски провёл за «Наполи» 48 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и десятью результативными передачами. Клуб из Неаполя стал чемпионом Серии А, а также дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Польши Зелиньски в € 35 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Наполи» полузащитника «Ренна» Йенса Каюсте, который, вероятно, заменит Зелиньски в составе.