«Аль-Ахли» договорился с «Наполи» по поводу трансфера Зелиньски

Арабский «Аль-Ахли» достиг договорённости с «Наполи» о трансфере полузащитника Петра Зелиньски. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за Зелиньски € 32 млн. Сообщается, что игрок подпишет контракт сроком до 2026 года, по которому будет получать € 15 млн.
В прошлом сезоне Зелиньски провёл за «Наполи» 48 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и десятью результативными передачами. Клуб из Неаполя стал чемпионом Серии А, а также дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Польши Зелиньски в € 35 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Наполи» полузащитника «Ренна» Йенса Каюсте, который, вероятно, заменит Зелиньски в составе.
- 14 августа 2023
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