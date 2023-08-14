«Зенит» поблагодарил Медведева за вторую звезду на эмблеме клуба

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале поздравил с днём рождения председателя совета директоров клуба Александра Медведева, поблагодарив функционера за появление на эмблеме клуба второй золотой звезды.
«Зенит» поздравляет Александра Медведева с днём рождения! Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неугасающую страсть, с которой Вы руководите петербургским клубом, и исполнение заветной мечты всей сине-бело-голубой семьи — появление второй золотой звезды на эмблеме «Зенита». Желаем Вам ещё больше здоровья, азарта и новых исторических побед! С праздником!» — гласит официальное поздравление клуба.
Сегодня, 14 августа, Медведеву исполнилось 68 лет. В «Зените» он работает с февраля 2019 года. За это время сине-бело-голубые выиграли пять чемпионских титулов, что и позволило клубу добавить вторую золотую звезду на свою эмблему.
- 14 августа 2023
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