Чалов: чем кормим молодёжь в ЦСКА? На базе питание классное, поэтому все раскрываются

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу армейской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 3:1. Также Чалов ответил на вопрос о прогрессе молодых футболистов московского клуба и высоко оценил их работоспособность.

«Тяжёлая игра, первый тайм достаточно сумбурный был в нашем исполнении. У меня был моментик, могли всё гораздо раньше решить. Главное, что во втором тайме забили.

Чем кормим молодых? У нас очень классное питание на базе, поэтому молодые и перспективные у нас раскрываются. Ребята — молодцы, у них очень правильное отношение, хорошо работают», — сказал Фёдор Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.