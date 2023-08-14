Чалов: чем кормим молодёжь в ЦСКА? На базе питание классное, поэтому все раскрываются
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Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу армейской команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 3:1. Также Чалов ответил на вопрос о прогрессе молодых футболистов московского клуба и высоко оценил их работоспособность.
«Тяжёлая игра, первый тайм достаточно сумбурный был в нашем исполнении. У меня был моментик, могли всё гораздо раньше решить. Главное, что во втором тайме забили.
Чем кормим молодых? У нас очень классное питание на базе, поэтому молодые и перспективные у нас раскрываются. Ребята — молодцы, у них очень правильное отношение, хорошо работают», — сказал Фёдор Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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