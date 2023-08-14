Тен Хаг: если Магуайр не уверен в себе, он должен уйти из «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на вероятный уход из команды защитника Гарри Магуйара, отметив, что если у того нет уверенности в себе, то он должен покинуть клуб.
«Если он недостаточно уверен в себе, чтобы пойти сражаться за команду, то он должен уйти», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Магуайр согласовал свой переход в лондонский «Вест Хэм», который заплатит за защитника около € 30 млн.
В прошлом сезоне, который стал первым для тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», 30-летний Магуайр провёл в составе «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
Материалы по теме
Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д
Комментарии
- 14 августа 2023
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:52
-
07:30
-
07:11
-
06:52
-
06:49
-
06:30
-
06:23
-
06:10
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
05:01
-
04:43
-
04:38
Партнерский контент