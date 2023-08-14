Тен Хаг: если Магуайр не уверен в себе, он должен уйти из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на вероятный уход из команды защитника Гарри Магуйара, отметив, что если у того нет уверенности в себе, то он должен покинуть клуб.

«Если он недостаточно уверен в себе, чтобы пойти сражаться за команду, то он должен уйти», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Магуайр согласовал свой переход в лондонский «Вест Хэм», который заплатит за защитника около € 30 млн.

В прошлом сезоне, который стал первым для тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», 30-летний Магуайр провёл в составе «красных дьяволов» 31 матч во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

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