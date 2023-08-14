Агент Гарре: «Крылья Советов» не намерены отпускать Бенхамина
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Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил, что его клиентом интересуются несколько команд из Греции и Нидерландов, отметив при этом, что самарцы не намерены отпускать аргентинца.
«Есть команды из Греции и Нидерландов, которые интересуются Бенхамином, но «Крылья Советов» не намерены его отпускать. Он лучший футболист в команде», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».
23-летний Гарре играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл шесть матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
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