Михаил Рядно из ЦСКА показал свои бутсы 1998 года

17-летний защитник московского ЦСКА Михаил Рядно рассказал о том, как получил бутсы, в которых провёл матч с «Балтикой», отметившись в них голом.

«Эти бутсы мне подарил мой тренер, Дмитрий Юрьевич [Игдисамов]. Мы встретились где-то за недельку до игры. Я подарил ему футболку, а он мне взамен бутсы. Они точно раритетные — по-моему, 1998 года», — рассказал Рядно в интервью пресс-службе ЦСКА.

Рядно является воспитанником московского ЦСКА. Сейчас футболист проводит свой первый сезон на взрослом уровне.

Напомним, вчера, 13 августа, ЦСКА в 4-м туре Российской Премьер-Лиги обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Россиянин Рядно забил шикарный гол ударом из-за штрафной.

В следующем туре ЦСКА предстоит сыграть с «Динамо». Встреча пройдёт 19 августа и начнётся в 15:00 мск.