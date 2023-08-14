Чалов отреагировал на слухи об уходе Зайнутдинова из ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Бактиёра Зайнутдинова, отметив, что будет рад за партнёра по команде, если тот всё-таки перейдёт в стамбульский «Бешикташ».
«Баха — очень качественный футболист, он поможет любой команде. Уйдёт он или нет — давайте у него спрашивать. Если он всё-таки перейдёт в «Бешикташ», то я только буду за него рад», — приводят слова Чалова «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи. В начале этой недели 25-летний полузащитник должен отправиться в Стамбул для прохождения медосмотра для перехода в новый клуб.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов забил один гол и сделал один голевой пас в пяти матчах.
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