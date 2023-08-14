Заболотный: матч с «Сочи» не получился, есть претензии и у тренера, и у футболистов

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу армейской команды в матче с «Сочи». Московский клуб добыл победу со счётом 3:1, однако два гола были забиты в концовке встречи.

«Матч, если честно, не сильно получился. Есть претензии у тренерского штаба, есть – у самих ребят. То, что могли лучше сыграть… В каких-то моментах провалились. Начало могли лучше сыграть. Соперник показал, что играет в очень хороший футбол. Но матч всё-таки сложился, три очка – нам на пользу. Продолжаем работать дальше», — сказал Заболотоный в видео пресс-службы ПФК ЦСКА.

После матча с «Сочи» ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с девятью очками в четырёх играх. «Сочи» остался на 11-й строчке с тремя очками в четырёх встречах.