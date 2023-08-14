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«Реал» объявил о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги

«Реал» объявил о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги.

Испанский клуб арендовал вратаря на один сезон у лондонского «Челси». Арендное соглашение рассчитано до июня 2024 года. О возможности выкупа Аррисабалаги не сообщается.

Завтра, 15 августа, Аррисабала будет представлен болельщикам и СМИ в качестве нового футболиста «Реала».

За «Реал» Аррисабалага будет играть под 46-м номером.

Напомним, ранее стало известно, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил тяжёлую травму крестообразных связок, из-за которой пропустит большую часть нового сезона. Аррисабалага приобретён в качестве замены бельгийца.

28-летний Аррисабалага сыграл 39 матчей за «Челси» в прошлом сезоне, пропустил 45 голов и 12 раз сыграл на ноль.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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