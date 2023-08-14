Неймар уже подписал контракт с «Аль-Хилялем» – L'Equipe

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии — он уже подписал контракт с «Аль-Хилялем», информирует L'Equipe.
Согласно сведениям источника, Неймар заключил с саудовским клубом контракт по схеме «2+1», то есть соглашение рассчитано на два года с возможностью пролонгации ещё на сезон.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» € 100 млн за сезон. Примерно такую же сумму саудовский клуб заплатит «ПСЖ» за переход бразильского нападающего.
Напомним, 31-летний Неймар связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2025 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
За «Аль-Хиляль» играет экс-нападающий «Зенита» Малком, который также выступает за сборную Бразилии.
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