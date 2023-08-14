Глебов: цель «Ростова» — выигрывать в каждой игре, закончить на 2-3 месте было бы неплохо

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о целях команды на нынешний сезон, отметив, что ростовчане стремятся выигрывать в каждой игре и быть как можно выше в турнирной таблице.

«Не сказал бы, что у нас было неудачное начало сезона. Мы проиграли «Крыльям» и сыграли вничью с «Зенитом». Цели клуба — выигрывать в каждой игре и быть как можно выше. Было бы неплохо закончить на втором‑третьем месте», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

«Ростов» занимает седьмое место в РПЛ, набрав после четырёх сыгранных матчей семь очков. В следующем матче подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграют с футбольным клубом «Сочи» на выезде. Встреча пройдёт 19 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени.