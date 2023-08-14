Суперкомпьютер определил шансы полуфиналистов ЖЧМ-2023 на победу в турнире

Суперкомпьютер определил шансы полуфиналистов женского чемпионата мира по футболу — 2023 на победу в турнире. Так, по мнению искусственного интеллекта, самые высокие шансы на победу в турнире у сборной Англии.

Шансы полуфиналистов ЖЧМ-2023 на победу в турнире по версии суперкомпьютера:

1. Сборная Англии — 33,69%

2. Сборная Испании — 27, 37%

3. Сборная Австралии — 20,87%

4. Сборная Швеции — 18,08%

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира. Ещё два триумфа на счету Германии и по одному у Японии и Норвегии. В 2023 году все прежние чемпионы уже покинули мундиаль, поэтому в женском футболе появится новый чемпион мира.