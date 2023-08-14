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Вице-президент «Бешикташа» отправился в Москву для переговоров с «Динамо» по Сазонову

Вице-президент «Бешикташа» отправился в Москву для переговоров с «Динамо» по Сазонову
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Стамбульский «Бешикташ» предпримет попытку приобретения защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова. Об этом сообщает Sozcu.

По информации источника, вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая отправился в Москву, чтобы обсудить с бело-голубыми потенциальный трансфер Сазонова. «Динамо» запросило за центрального защитника € 3 млн.

21-летний Сазонов связан контрактом с московским клубом до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает грузинского защитника в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Сазонов сыграл три матча за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что поездка вице-президента «Бешикташа» в Москву связана и с официальным оформлением трансфера полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

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