Вице-президент «Бешикташа» отправился в Москву для переговоров с «Динамо» по Сазонову
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Стамбульский «Бешикташ» предпримет попытку приобретения защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова. Об этом сообщает Sozcu.
По информации источника, вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая отправился в Москву, чтобы обсудить с бело-голубыми потенциальный трансфер Сазонова. «Динамо» запросило за центрального защитника € 3 млн.
21-летний Сазонов связан контрактом с московским клубом до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает грузинского защитника в € 3 млн.
В нынешнем сезоне Сазонов сыграл три матча за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
Отметим, что поездка вице-президента «Бешикташа» в Москву связана и с официальным оформлением трансфера полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.
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