Илья Ковальчук: «Зенит» уже не тот, взять очки в матче со «Спартаком» будет не так просто

Олимпийский чемпион и бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался на тему футбола. Он считает, что «Зениту» будет непросто взять очки в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 20 августа.

«Очень интересно смотреть российскую лигу, и как раз в пятницу я смотрел матч «Урал» — «Спартак». Мы потренировались, прихожу — спартаковцы ведут со счетом 2:1. Пошел в баню, возвращаюсь — уже 2:3. Думаю: «Ничего себе, как интересно играют ребята…»

Но на самом деле, на «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Я думаю, это будет интересная игра.

Жесты Соболева в прошлом матче «Спартака» и «Зенита»? Слушайте, это же эмоции. Мне, например, больше эмоциональные футболисты нравятся, а не амебы в бутсах. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов. Потому что «Зенит» уже не совсем тот. Ушли Малком, другие ребята, которые делали результат. Так что взять очки у «Спартака» будет не так просто», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».