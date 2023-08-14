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Рафинья прокомментировал своё удаление в матче с «Хетафе»

Рафинья прокомментировал своё удаление в матче с «Хетафе»
Рафинья
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Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья высказался после получения красной карточки в матче первого тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0).

«Я ошибся и мог нанести команде серьёзный ущерб», – заявил Рафинья у себя в социальных сетях.

Рафинья был удалён с поля после того, как толкнул локтем Гастона Альвареса на 42-й минуте матча с «Хетафе». При этом «городские» недолго играли в большинстве, так как уже на 58-й минуте Мата получил вторую жёлтую карточку, благодаря чему составы уравнялись.

Стоит отметить, что «Хетафе» уже четыре сезона кряду не даёт «Барселоне» забить на своём домашнем стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Три последних матча завершились со счётом 0:0, а в сезоне-2020/2021 «Хетафе» выиграл со счётом 1:0.

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