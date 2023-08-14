Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор: «Локомотиву» по силам победить и в чемпионате, и в Кубке

Изидор: «Локомотиву» по силам победить и в чемпионате, и в Кубке
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о шансах своей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне, отметив свою уверенность в способности железнодорожников стать победителями РПЛ и Кубка России.

«У нас очень сильная команда. Я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в Кубке, несмотря на непростое начало сезона. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова Изидора ТАСС.

После четырёх туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице с пятью набранными очками. В следующем матче железнодорожники на выезде встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме
КДК РФС ведёт проверку по инциденту с угрозами Дзюбы в адрес журналиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023