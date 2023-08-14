Изидор: «Локомотиву» по силам победить и в чемпионате, и в Кубке
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о шансах своей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне, отметив свою уверенность в способности железнодорожников стать победителями РПЛ и Кубка России.
«У нас очень сильная команда. Я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в Кубке, несмотря на непростое начало сезона. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова Изидора ТАСС.
После четырёх туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице с пятью набранными очками. В следующем матче железнодорожники на выезде встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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