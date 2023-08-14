Агбалака: футбол в России сильно отличается, здесь другой уровень по сравнению с Нигерией

Нигерийский новичок «Сочи» Соломон Агбалака объяснил, почему решил продолжить карьеру в чемпионате России, и сравнил РПЛ с нигерийской лигой.
«Я верю, что переход в «Сочи» – это лучшая возможность для меня как для молодого игрока. Уверен, что клуб даст мне шанс развить свою карьеру.
Отличается ли чемпионат России от нигерийской лиги? Футбол в России сильно отличается. Здесь другой уровень, более конкурентный чемпионат», – приводит слова Агбалаки «РБ Спорт».
«Сочи» взял 19-летнего футболиста в аренду у «Брод Сити». За сочинский клуб нигерийский защитник будет играть под 15-м номером.
До перехода в «Сочи» Агбалака выступал только в родной Нигерии. Всего в чемпионате этой страны защитник провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Агбалака играет на позиции левого защитника. Также он может выступать в центре обороны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает новичка «Сочи» в € 150 тыс.
Агбалака в этом году сыграл за молодёжную сборную Нигерии на двух крупных турнирах. Защитник выступал за свою национальную команду на Кубке Африки и молодёжном чемпионате мира.
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