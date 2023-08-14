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ЭСК: судья верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Крыльями»

ЭСК: судья верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Крыльями»
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по двум эпизодам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» (1:0). Встречу обслуживал судья Сергей Чебан.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу, в естественном положении. Мяч, летевший с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №37 Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Никитой Салтыковым в собственной штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — гласит вердикт комиссии.

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