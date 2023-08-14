ЭСК: судья верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Крыльями»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по двум эпизодам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» (1:0). Встречу обслуживал судья Сергей Чебан.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу, в естественном положении. Мяч, летевший с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №37 Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Никитой Салтыковым в собственной штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — гласит вердикт комиссии.
- 14 августа 2023
-
15:16
-
15:06
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:34
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
14:03
-
13:53
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56