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«Это добавляет адреналина». Эракович — о концовке матча «Зенита» с «Факелом»

«Это добавляет адреналина». Эракович — о концовке матча «Зенита» с «Факелом»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о потасовке с футболистами воронежского «Факела» в концовке матча 4-го тура РПЛ между командами (2:0), отметив, что произошедшее добавило ему адреналина.

«Потасовка в конце матча после просмотра VAR? Это произошло в пылу борьбы. Но футбол не был бы футболом без подобных эмоций и даже толкучек. Лично мне это добавляет адреналина. Но ничего плохого я сделать не хотел. Да собственно и не сделал. А вообще, такие вещи во всем мире происходят.

Пришлось ли понервничать за результат? Согласен, в последние минуть пять на поле была достаточно нервная обстановка. Но мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем такого не происходило и за результат волноваться не пришлось. Но в целом, считаю, выиграли заслуженно и теперь готовимся к «Спартаку», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

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