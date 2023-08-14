«Это добавляет адреналина». Эракович — о концовке матча «Зенита» с «Факелом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о потасовке с футболистами воронежского «Факела» в концовке матча 4-го тура РПЛ между командами (2:0), отметив, что произошедшее добавило ему адреналина.
«Потасовка в конце матча после просмотра VAR? Это произошло в пылу борьбы. Но футбол не был бы футболом без подобных эмоций и даже толкучек. Лично мне это добавляет адреналина. Но ничего плохого я сделать не хотел. Да собственно и не сделал. А вообще, такие вещи во всем мире происходят.
Пришлось ли понервничать за результат? Согласен, в последние минуть пять на поле была достаточно нервная обстановка. Но мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем такого не происходило и за результат волноваться не пришлось. Но в целом, считаю, выиграли заслуженно и теперь готовимся к «Спартаку», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».
- 14 августа 2023
-
15:16
-
15:06
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:34
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
14:03
-
13:53
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56