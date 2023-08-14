«Это добавляет адреналина». Эракович — о концовке матча «Зенита» с «Факелом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о потасовке с футболистами воронежского «Факела» в концовке матча 4-го тура РПЛ между командами (2:0), отметив, что произошедшее добавило ему адреналина.

«Потасовка в конце матча после просмотра VAR? Это произошло в пылу борьбы. Но футбол не был бы футболом без подобных эмоций и даже толкучек. Лично мне это добавляет адреналина. Но ничего плохого я сделать не хотел. Да собственно и не сделал. А вообще, такие вещи во всем мире происходят.

Пришлось ли понервничать за результат? Согласен, в последние минуть пять на поле была достаточно нервная обстановка. Но мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем такого не происходило и за результат волноваться не пришлось. Но в целом, считаю, выиграли заслуженно и теперь готовимся к «Спартаку», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».