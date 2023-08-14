Нобоа оценил гол форварда ЦСКА Заболотного в ворота «Сочи»
Поделиться
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о голе, забитом нападающим ЦСКА Антоном Заболотным в очном матче между командами в 4-м туре РПЛ (1:3), отметив, что результативный удар форварда получился очень красивым.
«Мы знали, что Заболотный хорошо играет на втором этаже. Так и получилось, он забил красивый гол. Он не забил в прошлом матче в пустые ворота? Бывает! Самое главное, что у него всегда есть моменты. Когда их нет – это уже проблема. Сегодня он получил шанс и использовал его», — приводит слова Нобоа официальный сайт «Сочи».
Заболотный забил гол в ворота «Сочи» на 89-й минуте матча. Именно результативный удар нападающего ЦСКА принёс армейцам победу в этой игре. В прошлом матче Заболотный промахнулся мимо пустых ворот.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
15:16
-
15:06
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:34
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
14:03
-
13:53
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент