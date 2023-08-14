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Нобоа оценил гол форварда ЦСКА Заболотного в ворота «Сочи»

Нобоа оценил гол форварда ЦСКА Заболотного в ворота «Сочи»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о голе, забитом нападающим ЦСКА Антоном Заболотным в очном матче между командами в 4-м туре РПЛ (1:3), отметив, что результативный удар форварда получился очень красивым.

«Мы знали, что Заболотный хорошо играет на втором этаже. Так и получилось, он забил красивый гол. Он не забил в прошлом матче в пустые ворота? Бывает! Самое главное, что у него всегда есть моменты. Когда их нет – это уже проблема. Сегодня он получил шанс и использовал его», — приводит слова Нобоа официальный сайт «Сочи».

Заболотный забил гол в ворота «Сочи» на 89-й минуте матча. Именно результативный удар нападающего ЦСКА принёс армейцам победу в этой игре. В прошлом матче Заболотный промахнулся мимо пустых ворот.

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