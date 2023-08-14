Источник: «Спартак» сделал предложение сербскому защитнику Срджану Бабичу из «Альмерии»
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Московский «Спартак» предложил контракт сербскому центральному защитнику «Альмерии» Срджану Бабичу, информирует Metaraings.
Согласно сведениям источника, красно-белые предложили 27-летнему футболисту зарплату в размере € 1,5 млн за сезон.
В нынешнем сезоне Бабич успел провести один матч за «Альмерию», в котором не отметился результативными действиями. Отметим, что Срджан заигран за сборную Сербии — на его счету четыре матча в составе национальной команды.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, в летнее трансферное окно 2023 года московский «Спартак» уже подписал Тео Бонгонда, Олега Рябчука и Хесуса Медину.
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