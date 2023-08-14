«Реал» выплатит «Челси» € 1 млн за аренду Аррисабалаги

Сезонная аренда вратаря Кепы Аррисабалаги обойдётся мадридскому «Реалу» в € 1 млн, сообщает журналист Мануэль Амор в колонке для Relevo.

По информации источника, «Челси» получит € 1 млн. за Аррисабалагу, который перешёл в «Реал» на правах аренды. Вратарь будет выступать в мадридском клубе под 46-м номером. «Реал» подписал контракт с Кепой сроком на один сезон – до июня 2024 года. К тому же в соглашении не предусмотрен дальнейший выкуп контракта.

Напомним, ранее стало известно о том, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок. Команда из Мадрида оперативно нашла замену голкиперу в лице испанца Аррисабалаги.

28-летний голкипер Аррисабалага провёл 39 матчей за «Челси» в прошлом сезоне, пропустив 45 голов и 12 раз сыграв на ноль.