«Реал» выплатит «Челси» € 1 млн за аренду Аррисабалаги

Сезонная аренда вратаря Кепы Аррисабалаги обойдётся мадридскому «Реалу» в € 1 млн, сообщает журналист Мануэль Амор в колонке для Relevo.
По информации источника, «Челси» получит € 1 млн. за Аррисабалагу, который перешёл в «Реал» на правах аренды. Вратарь будет выступать в мадридском клубе под 46-м номером. «Реал» подписал контракт с Кепой сроком на один сезон – до июня 2024 года. К тому же в соглашении не предусмотрен дальнейший выкуп контракта.
Напомним, ранее стало известно о том, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму крестообразных связок. Команда из Мадрида оперативно нашла замену голкиперу в лице испанца Аррисабалаги.
28-летний голкипер Аррисабалага провёл 39 матчей за «Челси» в прошлом сезоне, пропустив 45 голов и 12 раз сыграв на ноль.
- 14 августа 2023
-
15:16
-
15:06
-
14:49
-
14:46
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:34
-
14:33
-
14:25
-
14:17
-
14:03
-
13:53
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56