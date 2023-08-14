Нигерийский новичок «Сочи» Агбалака заявил о желании получить российский паспорт

Нигерийский защитник «Сочи» Соломон Агбалака заявил о желании получить российский паспорт.
«Хотел бы я получить паспорт России? Да-да, конечно. Думаю, что такое возможно», – приводит слова Агбалаки Metaratings.
«Сочи» взял 19-летнего футболиста в аренду у «Брод Сити». За сочинский клуб нигерийский защитник будет играть под 15-м номером.
До перехода в «Сочи» Агбалака выступал только в родной Нигерии. Всего в чемпионате этой страны защитник провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Агбалака играет на позиции левого защитника. Также он может выступать в центре обороны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает новичка «Сочи» в € 150 тыс.
Агбалака в этом году сыграл за молодёжную сборную Нигерии на двух крупных турнирах. Защитник выступал за свою национальную команду на Кубке Африки и молодёжном чемпионате мира.
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