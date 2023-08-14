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Колосков отреагировал на призыв Фонсеки не продавать футболистов клубам из России

Колосков отреагировал на призыв Фонсеки не продавать футболистов клубам из России
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на призыв португальского тренера Паулу Фонсеки к «Бенфике» и «Браге» не продавать футболистов клубам из России.

«Его слова никак не надо оценивать. Ну кто [такой] для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», — приводит слова Вячеслава Колоскова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Фонсека возглавлял украинский клуб «Шахтёр».

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