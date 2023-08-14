Президент «Реала Сосьедад» заявил, что сделка по Захаряну ещё не закрыта

Президент «Реала Сосьедад» Хоакин Аперрибай высказался о ситуации с трансфером в клуб полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, отметив, что сделка ещё не закрыта, а работа по её оформлению продолжается.

«Трансфер Захаряна? Мы всё ещё работаем над этим, я не могу сказать ничего больше. Контракт с ним ещё не согласован. Работа продолжается. Посмотрим, сможем ли мы решить проблемы», — приводит слова Аперрибая Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договорённости о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. По информации «Чемпионата», футболист уже завтра, 15 августа, пройдёт медосмотр для оформления трансфера.