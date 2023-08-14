Спортдиректор «Оренбурга»: иностранцев мы продавать не планируем

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует продавать своих южноамериканских легионеров, отметив, что к оренбуржцам никто не обращался по возможности трансфера их игроков.
«К нам никто не обращался по поводу наших иностранцев, мы и не планируем их продавать. Трансферы на выход уже давно завершены», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В составе «Оренбурга» девять легионеров: защитники Ренато Гойкович (Босния и Герцеговина) и Матиас Перес (Аргентина), полузащитники Лукас Вера, Томас Муро, Габриэль Флорентин (все — Аргентина) и Иван Башич (Босния и Герцеговина) и нападающие Брайан Мансилья (Аргентина), Химми Марин (Коста-Рика) и Эмирджан Гюрлюк (Турция).
Отметим, что главным тренером «Оренбурга» является чех Иржи Ярошик.
- 14 августа 2023
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